Харьков, Украина, 12 августа, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В Харькове прогремел взрыв, информирует украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении издания.

В ряде областей Украины ранее объявили воздушную тревогу.

В Минобороны России на данный момент не сообщали об ударах по военным объектам в Харькове.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по военному предприятию, на котором находятся склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет, в городе Шостке Сумской области.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.