Махачкала, 12 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Двойные стандарты некоторых стран лишили борцов из России цели всей жизни — Олимпийских игр. Об этом заявил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе российский боец Ислам Махачев.

ALI HAIDER/EPA/ТАСС Ислам Махачев

«Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получившие шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они всю жизнь добивались», — отметил он в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta — организации, признанной в России экстремистской).

Он добавил, что в турнир Олимпиады по борьбе забралась грязная политика.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже спортсменов из России. В него вошли 15 российских атлетов. Некоторые российские спортсмены отклонили предложение от участия в Играх.

Согласно решению МОК, спортсмены из России и Белоруссии принимают участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе. Они выступают без флага, гимна, а также любой другой национальной символики и лишь в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Специального отбора на Олимпийские Игры для россиян и белорусов не предусмотрели, это происходило на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в участии на соревнованиях.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия будет развивать свой спорт, а также поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС. Он добавил, что олимпийские соревнования без атлетов из России станут ущербными и неинтересными.