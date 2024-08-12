Москва, 12 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Москве мошенники ограбили 93-летнюю доктора биологических наук, известную советскую учёную Антонину Лягинскую. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Как отметил собеседник агентства, с Антониной Моисеевной 10 августа связалась по телефону некая женщина, которая представилась сотрудницей «собеса». Она заверила профессора, что в силу преклонного возхраста ей положена льгота в виде путёвки в санаторий. После этого в квартиру к Лягинской пришла «соцработница». Девушка предположительно была на шестом месяце беременности и не вызвала подозрений у пенсионерки. Лягинская пустила гостью в уборную, а сама отправилась за пенсионным удостоверением, которое та попросила показать. Вернувшись, Антонина Моисеевна обнаружила пропажу 100 тыс. рублей, которые лежали при входе в квартиру на комоде. «Соцработница» к тому моменту скрылась в неизвестном направлении.

Лягинская обратилась в полицию, мошенниц ищут.

Антонина Моисеевна — доктор биологических наук, награждена орденом Почёта. В 1986 году участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Несколько лет возглавляла бригаду специалистов Института биофизики, проводивших обследования детей и беременных женщин на загрязнённых территориях Белоруссии и Рязанской области. Кроме того, именно Антонина Лягинская является создателем понятий «репродуктивное здоровье» и «популяционное здоровье».