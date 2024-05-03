Москва, 3 мая, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Московской цифровой библиотеке стали доступны массивы данных о лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Об этом 3 мая в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он добавил, что новые наборы данных специалисты используют для обучения искусственного интеллекта поиску различных патологий.

«Среди новых — семь открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Всего создано 68 открытых наборов данных», ― уточнил мэр.

Собянин пояснил, что подобные массивы информации используются для оценки и тестирования работы нейросетей.

«Любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей», ― написал Собянин.

Мэр напомнил, что цифровизацией институтов, в том числе здравоохранения, в Москве занимаются уже более десяти лет. Умные технологии применяют ежедневно, они помогают облегчить жизнь как врачам, так и пациентам.

Как сообщал ИА Регнум, 18 апреля Собянин заявил, что правительство Москвы и Сбербанк объединят усилия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения, образования и социального развития для повышения качества жизни горожан. Подписи под соглашением о сотрудничестве в области ИИ поставили мэр столицы и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Собянин пояснил, что эксперты подскажут, где именно необходимы технологии ИИ, и помогут с их апробацией на базе учреждений города, а Сбербанк будет заниматься разработкой новых продуктов под эти задачи.

Мэр Москвы 14 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московской медицины. По его словам, Москва не только внедряет, но и сама разрабатывает новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей.