Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представили разработки «народного ОПК», сообщил 12 августа министр обороны России Андрей Белоусов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Впервые на выставке можно увидеть разработки народного ОПК. Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», — заявил он на форуме.

По его словам, иностранные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, а также заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.

Министр обороны выразил уверенность, что форум «Армия-2024» будет способствовать реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского оборонно-промышленного комплекса и расширению военно-технического сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе. В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».