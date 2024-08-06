Москва, 6 августа, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Форум «Армия-2024» сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к организаторам мероприятия и Министерства обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен. Тематической доминантой стала специальная военная операция», — подтвердил собеседник.

Помимо этого, сообщается, что мероприятие будет сосредоточено на деловой программе.

В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, эффективно зарекомендовавших себя в ходе СВО. На уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, а также военной и спецтехники, включая ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М; 152-миллиметровое САО «Мальва» и 120-миллиметровое САО «Флокс».

Международный военно-технический форум «Армия» пройдёт 12–14 августа в подмосковном парке «Патриот».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума 14 августа 2023 года отметил, что в России растёт рынок продуктов, использующих искусственный интеллект. Глава государства также заявил, что 80 иностранных организаций показали свою продукцию на форуме «Армия-2023».