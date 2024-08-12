Москва, 12 августа, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет, сообщил 12 августа глава ФФККР Александр Коган.

Станислав Красильников/ТАСС Валентин Писеев

«Сегодня после продолжительной болезни скончался Валентин Николаевич», — сказал он журналистам.

Информации о дате прощания и похорон пока нет, добавил Коган.

Писеев занимал должность главы Федерации фигурного катания с 1989 по 2010 год, после чего занимал пост гендиректора ФФККР до 2014 года.

Валентин Писеев начал заниматься фигурным катанием в 1950 году, получил звание кандидата в мастера спорта, но был вынужден завершить спортивную карьеру из-за травмы.

С 1972 по 1977 год он входил в судейские бригады на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. С 1974 по 1983 год занимал должность замначальника управления зимних видов спорта, с 1977 по 1985 год входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев. Писеев был членом Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта.

Награждён орденом Александра Невского (2022 год), орденом Почёта (1998), орденом Дружбы народов (1994). Также награждён медалями «За трудовую доблесть (1976), «Ветеран труда» (1990). Писеев являлся заслуженным тренером СССР, заслуженным работником физической культуры РФ. Обладал международными наградами — Серебряным орденом Международного олимпийского комитета и медалью Джорджа Хесслера (высшая награда Международного союза конькобежцев).