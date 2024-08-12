Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнёрами и ценит их интерес к форуму «Армия-2024». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнёрскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, в форуме принимают участие представительные делегации десятков стран и более 120 компаний. Путин добавил, что широкий и международный охват вместе со взаимной открытостью и насыщенной деловой программой являются лучшими традициями форума.

Как передавало ИА Регнум, Международный военно-технический форум «Армия» проходит с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот».

Отмечалось, что форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Помимо этого, мероприятие будет сосредоточено на деловой программе.

Сообщалось, что в этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, эффективно зарекомендовавших себя в ходе СВО. На уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, а также военной и спецтехники, включая ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М; 152-миллиметровое САО «Мальва» и 120-миллиметровое САО «Флокс».