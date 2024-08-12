Анкара, 12 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Мессенджеру Telegram грозит блокировка на территории Турции в связи с его использованием для распространения наркотиков, детской порнографии и пропаганды педофилии. Об этом 11 августа сообщило издание Takvim со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Телеграм запрет

По данным издания, Совет по информации и коммуникационным технологиям Турции (BTK) направил более тысячи предупреждений о наличии противоправного контента в головной офис Telegram. На требования закрыть каналы, которые используются для противоправной деятельности, ответа турецкое ведомство не получило.

Если руководство мессенджера не отреагирует на предупреждение и не предпримет никаких действий, то его блокировка в Турции станет «более вероятной». Сроки, в которые Telegram должен удалить незаконный контент, не называются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 августа в Турции был заблокирован доступ к соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с формулировкой «за нарушение действующего законодательства». Предполагается, что решение могло быть принято из-за блокировки в этой соцсети соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Доступ к соцсети возобновили вечером 10 августа после достигнутой с владельцами договоренности о выполнении требований турецких властей.