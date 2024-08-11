Москва, 11 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. С начала года Москва выделила более 190 га земли для реализации масштабных инвестпроектов, сообщил 11 августа заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«За семь месяцев 2024 года с инвесторами и застройщиками без торгов было заключено 57 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов», — приводит слова Ефимова официальный портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в результате в столице появятся образовательные учреждения, спорткомплексы, промышленные, коммерческие объекты. Их общая площадь составит около 2 млн кв. м.

С 2016 года инвесторам предоставляется земля под инвестпроекты без проведения торгов. Как пояснили в градостроительном комплексе Москвы, для этого необходимо предложить городу проект, который будет способствовать развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в экономику города. Приоритет отдается современным производствам, инновационным центрам, соцучреждениям, а также транспортным, спортивным объектам.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с начала года участки для реализации инвестпроектов предоставляются во всех административных округах.

«Например, 16 договоров заключено для возведения социальных объектов, десять — для строительства коммерческой недвижимости, семь — для возведения спортивных комплексов», — уточнил он.

Так, с благотворительным фондом заключили договор аренды участка в Раменках для строительства центра дополнительного образования, у станции метро «Достоевская» возведут общественно-деловой комплекс, а у метро «Текстильщики» предприниматель построит торгово-развлекательный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал лучше проекты в области строительства за 2023 год. В столице, по итогу ежегодного конкурса строительных проектов, лучшими признали 15 проектов. Победу одержал Восточный участок МСД от Лухмановской улицы до выхода на трассу М-12. Специальные призы присудили комплексу павильонов ВДНХ и индустриальному парку «Руднёво».