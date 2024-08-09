Москва, 9 августа, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Администрация Москвы в преддверии Дня строителя подвела итоги ежегодного конкурса строительных проектов, возведённых в 2023 году, сообщил 9 августа в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

В общей сложности лучшими признали 15 проектов. Победил Восточный участок МСД от Лухмановской улицы до выхода на трассу М-12. Специальный приз за вклад в сохранение культурного наследия присудили комплексу павильонов ВДНХ, а за развитие промышленной инфраструктуры — Индустриальному парку «Руднёво».

Также в список лучших объектов попали научно-образовательный корпус им. Н. Э. Баумана, детский сад «Лесной ручей», Инфекционная клиническая больница № 1, Южный речной вокзал, павильон «Атом» на ВДНХ, территория Дворца пионеров на Воробьёвых горах, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Липецкой, а также станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии.

Конкурс проводили в 25-й раз, в нём участвовали 137 объектов, что стало рекордом. Победителей выбирали с помощью голосования на платформе «Активный гражданин», которое прошло в июне.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 9 августа провёл технический пуск участка Сокольнической линии метро между станциями «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») и «Потапово». Для полного завершения работ осталось несколько недель. Мэр подчеркнул, что за последние годы красная ветка увеличилась почти на 70%.