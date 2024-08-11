Киев, 11 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Задержки поставок оружия с Запада привели к увеличению военных расходов и росту дефицита бюджета Украины. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Промедление в передаче оружия, особенно со стороны США, способствовало росту военных расходов на 12 млрд долларов», — приводит его слова The Financial Times.

Марченко призвал поторопиться с выдачей Киеву финансовой помощи на 50 млрд долларов, которую страны G7 согласовали в июне на саммите в Италии. По его мнению, передача Киеву этих средств позволила бы закупить боеприпасы и не тревожить кредиторов.

Он добавил, что страны Евросоюза не готовы принять факт того, что для Киева вопрос финансовой помощи является крайне срочным.

Как ранее передавало ИА Регнум, США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. В него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, многоцелевые радары, противотанковые комплексы AT-4, TOW и Javelin, бронемашины HMMWV, боеприпасы к стрелковому оружию, взрывное оборудование.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.