Абакан, 11 августа, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Яськов скончался на 72-м году жизни. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба театра драмы имени Лермонтова в Хакасии, в котором актёр служил с 1978 года.

Театр им. Лермонтова Александр Яськов

«Русский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова с прискорбием сообщает, что 8 августа скоропостижно скончался заслуженный артист Российской Федерации Александр Иванович Яськов», — говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что Яськов пришёл в театр сразу со студенческих подмостков и проработал в нём более 40 лет, став за это время настоящей театральной легендой.

Церемония прощания с актёром состоится 11 августа в Большом зале театра по адресу ул. Щетинкина, 12 и начнётся в 12:00 (08:00 мск).

Александр Яськов родился 13 октября 1952 года и в 1978 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего его приняли в труппу театра имени Лермонтова в Абакане. За это время он сыграл 50 ролей в разных спектаклях, включая «Самоубийца», «Убийство Гонзаго, или Играть суждено», «Аделаида», «Торжество любви» и «А зори здесь тихие…».

В 1983 году снялся в фильме «Требуются мужчины», где его коллегами были такие советские актёры, как Евгений Киндинов и Юрий Кузнецов. В 1993 году удостоен звания «Заслуженный артист Республики Хакасия», а в 2000 году — звания «Заслуженный артист Российской Федерации».