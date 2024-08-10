Москва, 10 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Разработка находящегося в Запорожской области Больше-Токмакского месторождения может обеспечить потребности России в марганце, заявил советник главы Роснедр Дмитрий Олейник.

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«В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьём», — процитировали «Известия» представителя ведомства.

Запасы марганцевых руд на запорожском месторождении превышают 1,7 млрд тонн, сообщил Олейник.

Марганец в промышленности используют для раскисления (удаления кислорода) стали, чтобы повысить качество продукции. Этот металл в том числе применяют для выплавления легированной брони.

Как сообщало ИА Регнум, 14-й пакет российских санкций, введённый Евросоюзом в июне, в том числе предусматривает запрет на поставку в Россию марганцевых руд. Это решение объяснили стремлением помешать укреплению промышленного потенциала РФ. Кроме того, Брюссель запретил странам ЕС экспортировать в Россию редкоземельные металлы и пластмассы.

Минприроды России подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Программа предусматривает особый упор на усиление темпов геологоразведки марганца и другого дефицитного сырья. Также предлагается нарастить темпы сферы цифровизации в области недропользования и ускорить принятие управленческих решений.