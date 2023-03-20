Москва, 20 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Минприроды России подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года, сообщили 20 марта в ведомстве.

alrosa. ru/Global Look Press Рудник

По данным министерства, в стратегии заложены два сценария развития минерально-сырьевой базы в зависимости от потребностей экономики России. Базовый, согласно которому добыча полезных ископаемых остается на текущем уровне с небольшим ростом, и целевой, ориентированный на опережающее наращивание минерально-сырьевой базы. Задача последнего обеспечить растущий в стране спрос на полезные ископаемые, необходимые для развития промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

«Особый упор в стратегии сделан на усиление темпов государственной геологоразведки дефицитного сырья, такого как марганец, уран, хром, титан и вольфрам», — говорится в сообщении.

Стратегия развития минерально-сырьевой базы предполагает наращивание темпов сферы цифровизации недропользования, ускорение принятия управленческих решений для развития разведки и добычи сырья.

Уточняется, что документ направлен в федеральные органы исполнительной власти, затем его рассмотрит кабинет министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта прошла пресс-конференция, которая была посвящена VII Московскому экономическому форуму «Новый мир. Новая индустриализация». На ней Константин Бабкин, председатель Московского экономического форума, президент ассоциации «Росспецмаш», заявил, что основная идея форума состоит в том, что его участники предлагают альтернативную парадигму экономической политики и вообще философии развития России на ближайшие годы. Экономическая парадигма, созданная некогда Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом, завела Россию в тупик. Возникла необходимость сосредоточиться на развитии внутреннего производства, вместо того чтобы заботиться лишь об интересах сырьевых экспортеров.