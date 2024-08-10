Москва, 10 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. США балансируют на грани рецессии последние два года, снижение темпов роста американского производства приведёт к падению мировой экономики на 5%, заявил экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Michael Nagle/Global Look Press

«Вероятность [рецессии] то повышается из-за роста государственного долга и темпов инфляции <…>, то снижается на фоне вливаний в оборонно-промышленный комплекс и дополнительной денежной эмиссии», — цитирует кандидата экономических наук "Лента.ру".

По его мнению, любые способы снижения госдолга предполагают лишение доллара статуса резервной валюты, но на это США не пойдут. В то же время для снятия производственного вопроса следует перевезти предприятия обратно в страну, а это сложно.

В материале говорится, что США всё больше рискуют скатиться в рецессию. Так, финансовый эксперт Андрей Верников заявил, что риски рецессии в США растут не только из-за жесткой экономической политики, но и из-за политической ситуации. Вероятность рецессии в США составляет 30%, считает он.

Кроме того, западные эксперты полагаю, что мировые рынки не могут не реагировать на ухудшение американской экономики. Трудности ощутили японский фондовый рынок, который потерял более 12%. В свою очередь панъевропейский индекс Stoxx лишился порядка 3%, а Мосбиржа — 1,53.

Как сообщало ИА Регнум, в июне американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США уже скоро столкнутся с новой рецессией. По его мнению, она начнётся в конце 2024 года или в 2025 году. Он напомнил, что США сталкиваются с рецессиями каждые несколько лет, и не исключил, что новая рецессия начнётся ещё до президентских выборов.

Как стало известно, в конце июня в США рухнул первый в 2024 году банк Republic First. Власти его закрыли и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов.