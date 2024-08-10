Липецк, 10 августа, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Мирный житель, раненный в результате атаки украинских беспилотников в Липецкой области 9 августа, скончался в больнице, сообщила 10 августа пресс-служба правительства региона.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Скончался уроженец Красноярского края 1997 года рождения, госпитализированный с осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги сделали всё, чтобы спасти ему жизнь: мужчину прооперировали, проконсультировавшись с коллегами из института Бурденко.

«К сожалению, травма и её последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью», - сообщило правительство Липецкой области.

Ещё один пострадавший остаётся в реанимации. По оценкам медиков, его состояние тяжёлое. Остальных раненых перевели в профильные отделения. Их состояние опасений за жизнь не вызывает.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области в результате массированной атаки БПЛА ВСУ 9 августа пострадали девять человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе.