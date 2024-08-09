Липецк, 9 августа, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Руководство Липецкой области приняло решение отменить развлекательные мероприятия на фоне атаки беспилотников ВСУ, сообщил 9 августа губернатор Игорь Артамонов.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава региона сообщил, что спортивные и другие мероприятия будут проходить «с обеспечением повышенных мер безопасности». Он призвал жителей отнестись к решению руководства с пониманием.

«Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки дронов украинской армии в Липецкой области пострадали девять человек. Минобороны России сообщило утром 9 августа, что над регионом дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 дронов ВСУ. Над Белгородской областью сбито 26 БПЛА, над Курской — семь. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над территорией России.