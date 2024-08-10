Торонто, Канада, 10 августа, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась впечатлениями от победы над второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.

Mathias Schulz/Global Look Press

«Знала, что Коко физически готова ко всему в туре, она очень хорошо бегает, перекрывает все мячи и все углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: «Вау, я только что обыграла Коко. Сегодня я в порядке», ― процитировала Шнайдер пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка призналась, что старалась играть спокойнее, но внутри она радовалась, что ей удалось одержать победу.

«Да! Я сделала это! Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе», — добавила Шнайдер.

10 августа Шнайдер обыграла Гауфф в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто. Призовой фонд соревнований превышает 3,2 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки, посеянной под 14-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

В четвертьфинале Шнайдер проведёт встречу с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Как сообщало ИА Регнум, россияне завершили свои выступления на летних Олимпийских играх в Париже с одной медалью. Её выиграли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступившие в женском парном разряде. В финальном матче они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10.