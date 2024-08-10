Бразилиа, 10 августа, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Минутой молчания призвал почтить память погибших в авиакатастрофе в городе Виньедо президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и объявил в стране трёхдневный траур. Об этом 9 августа бразильский лидер сообщил в соцсети Х.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Мне приходится сообщить вам очень дурные вести. Я хотел бы, чтобы все встали и мы могли провести минуту молчания, потому что в городе Виньедо в Сан-Паулу только что разбился самолет с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа. Все они погибли. Поэтому я хотел бы попросить минуту молчания в память о них», — с такими словами обратился да Силва к присутствующим на мероприятии в Итажаи.

Позднее на своей странице в соцсети Х Лула да Силва указал, что в стране объявлен трёхдневный официальный траур в память о 61 жертве трагедии в Виньедо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт ATR-72 разбился 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Паулу в районе города Виньеду. Авиарейс 2283 следовал из города Каскавел в штате Парана в Гуарульос в штате Сан-Паулу. По данным телекомпании CNN, в момент падения самолёт врезался в несколько домов. Информация о пострадавших уточняется.

По данным префектуры Виньеду, все люди на борту самолёта погибли. Причины падения воздушного судна неизвестны. При этом портал G1 со ссылкой на заявление авиакомпании — владельца лайнера Voepass пояснил, что на борту самолета ATR-72 находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Изначально сообщалось о 58 пассажирах на борту, но выяснилось, что один мужчина опоздал на рейс и остался жив.