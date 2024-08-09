Москва, 9 августа, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Осужденный по делу об убийстве в 2015 году российского политика Бориса Немцова Тамерлан Эскерханов отправился в зону проведения спецоперации, сообщил информированный источник Агентству городских новостей «Москва».

РИА Новости/Максим Блинов

«В зоне СВО с марта, больше пяти месяцев, с ним заключён контракт сроком на один год», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, Эскерханов служит штурмовиком.

Официальный срок заключения должен закончиться через пять лет, но его освободят после окончания контракта с Вооружёнными силами.

Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В него несколько раз выстрелили, он скончался на месте.

Следствие установило, что убийство совершили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела порядка 15 млн рублей. Непосредственного исполнителя убийства Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, лишили его звания лейтенанта и ордена Мужества.

Московский окружной военный суд в июле 2017 года приговорил Эскерханова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в июле осуждённый за получение крупной взятки экс-заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий заявил о желании отправиться в зону СВО. Его задержали в марте 2023 года за получение взятки на сумму 28 млн рублей и арестовали.