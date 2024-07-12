Москва, 12 июля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Осуждённый за получение крупной взятки бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий заявил о желании отправиться в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Алексей Потицкий/ТАСС Вадим Драгомирецкий

Как уточнил адвокат Драгомирецкого Олег Цуканов, ходатайства об участии в специальной военной операции на имя следователя его подзащитный подал ещё до вынесения судом приговора. По его словам, экс-замкомандующего рассчитывает на удовлетворение своей просьбы.

Правозащитник назвал вынесенный приговор «ошибочным», а положенную в его основу версию следствия «неподтверждённой». По его мнению, обвинение так и не смогло доказать наличие организованной группы, в которой его подзащитному следствие отвело руководящую роль.

Как сообщало ИА Регнум, Драгомирецкого задержали в марте 2023 года по подозрению в хищении средств при выполнении государственных контрактов по обеспечению Росгвардии. Кроме того, тогда же по этому делу задержали начальника окружного центра хранения материальных ресурсов Мамуку Кочиева.

Ранее руководитель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») написал о том, что Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий. Парламентарий уточнил, что генерал признал свою вину и написал явку с повинной.

Драгомирецкого обвинили в получении взятки на сумму 28 млн рублей и арестовали. При этом суд признал экс-замкомандующего виновным в получении взятки в размере 19 млн рублей и приговорил его к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора.

Адвокат Драгомирецкого сообщил о намерении обжаловать судебное решение.