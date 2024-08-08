Москва, 8 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Легкоатлет из Эфиопии Ламеха Гирма, потерявший сознание во время выступления на Олимпиаде в Париже, чувствует себя хорошо, заявил журналистам 8 августа директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

TASS /AP Photo/David J. Phillip Ламех Гирма

«У нас есть информация, что с ним всё в порядке. Выражаем ему нашу поддержку и надеемся, что он сможет быстро восстановиться», — процитировало его издание Le Parisien.

Как сообщало ИА Регнум, Гирма упал во время финального забега с препятствиями на Олимпийских играх в Париже, после чего потерял сознание. Спортсмен должен был пробежать дистанцию в 3000 м, но споткнулся на предпоследнем барьере за 200 м до финиша. Стадион он покинул в бессознательном состоянии на носилках.

Позднее газета L’Equipe написала, что легкоатлета госпитализировали в больницу Питье-Сальпетриер для обследования. Его здоровью ничего не угрожало.

Легкоатлету 23 года. На его счету серебро Олимпийских игр в Токио, которые проводились в 2020 году. Гирма является мировым рекордсменом в беге с препятствиями на 3000 метров. Дистанцию он преодолел за 7 минут 52,11 секунды.