Париж, 8 августа, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Легкоатлет из Эфиопии Ламеха Гирма упал во время финального забега с препятствиями на Олимпийских играх в Париже и потерял сознание, сообщила газета Clarin.

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Спортсмен должен был пробежать 3000 метров, но упал на предпоследнем барьере. Его вынесли с места состязаний на носилках. В это время Гирма продолжал находится в бессознательном состоянии.

По данным газеты L’Equipe, легкоатлет пришёл в сознание в медпункте «Стад де Франс». После Гирму направили в больницу для дальнейшего обследования.

Легкоатлету 23 года. На его счету серебро Олимпийских игр в Токио, которые проводились в 2021 году. Гирма является мировым рекордсменом в беге с препятствиями на 3000 метров. Он преодолел эту дистанцию за 7 минут 52,11 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 метров на Играх в Париже. Спортсменку, а также представительницу США Ша’Карри Ричардсон не пустили на территорию арены. Организаторы состязаний объяснили своё решение тем, что атлетки якобы прибыли на место самостоятельно, а не с остальной командой в специальном автобусе.

5 августа стало известно, что швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете на летней Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции. Руководитель команды Тамара Матис отметила, что спортсмены выбыли за два дня до соревнований.