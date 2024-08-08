Париж, 8 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Мировой рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма, потерявший сознание во время финала Олимпиады, пришёл в себя. Олимпийца доставили в медучреждение, о чем сообщила газета L’Equipe.

После падения на дорожку его доставили в медпункт на стадионе «Стад де Франс», где проходили соревнования по лёгкой атлетике. Затем его госпитализировали в больницу Питье-Сальпетриер для обследования. На данный момент здоровью Гирмы ничего не угрожает.

Эфиопский журналист Эабиса Негесе опубликовал в соцсетях фотографию легкоатлета из больницы с подписью: «Гирма уверенно восстанавливается».

Как сообщало ИА Регнум, Гирма упал во время финального забега с препятствиями на Олимпийских играх в Париже и потерял сознание. Спортсмен должен был пробежать 3000 метров, но споткнулся на предпоследнем барьере. Его вынесли с места состязаний на носилках. В это время Гирма продолжал находится в бессознательном состоянии.

Легкоатлету 23 года. На его счету серебро Олимпийских игр в Токио, которые проводились в 2020 году. Гирма является мировым рекордсменом в беге с препятствиями на 3000 метров. Он преодолел эту дистанцию за 7 минут 52,11 секунды. Олимпийским чемпионом Парижа в стипль-чезе в среду стал марокканец Софьян Эль-Баккали.