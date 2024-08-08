Москва, 8 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Столичный центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на 20% увеличил количество оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов, сообщила 8 августа заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Для тех, кто ещё не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта центр предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках. Всего доступно более двух тысяч предложений из сферы ИТ, промышленности, финансов, а также торговли и услуг», — процитировал её официальный портал мэра.

С участниками стажировок работают карьерные наставники центра. Они помогут подобрать подходящую вакансию, составить резюме, посоветуют полезные тренинги. Эксперты предложат самые востребованные направления.

По словам Раковой, лидерами по количеству предложений для стажировок стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций. Они нуждаются в аналитиках данных, программистах и специалистах по информационной безопасности. Сфера оптовой и розничной торговли — вторая по популярности. Компании приглашают на работу менеджеров по продажам и специалистов по работе с маркетплейсами.

Не отстаёт и промышленный сектор. В столице предприятия готовы трудоустроить сервисных инженеров, инженеров-механиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков.

В центре «Профессии будущего» можно освоить одну из 75 специальностей за 3,5 месяца.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа по 8 сентября в Гостином дворе проходит выставка столичного образования «Территория будущего. Москва 2030». На выставочных пространствах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» можно ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями, узнать о самых современных профессиях и куда пойти на них учиться. При этом школьникам и их родителям расскажут обо всех аспектах поступления в московские колледжи.