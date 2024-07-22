Москва, 22 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе пройдёт образовательная выставка. Об этом 22 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, её слова привели на сайте столичного градоначальника.

Официальный портал мэра и правительства Москвы Проектное решение

Как отметила Ракова, современные колледжи являются прогрессивными образовательными центрами, в которых учащиеся получают актуальные знания, а также реализуют смелые идеи. Одним из главных направлений в трансформации среднего образования является взаимодействие с ведущими работодателями Москвы и модернизация учебных программ, уточнила заместитель мэра.

По её словам, такой подход более современен и может гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших из компаний, а передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение делают колледжи инновационными площадками.

«И именно это мы хотим показать гостям форума. Посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов. Здесь же можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей», — сказала Ракова.

На выставочных пространствах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» можно будет ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями, узнать о самых современных профессиях и куда пойти на них учиться. При этом школьникам и их родителям расскажут обо всех аспектах поступления в московские колледжи. Образовательная выставка в Гостином Дворе будет работать с 1 августа до 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно будет ознакомиться с современными технологиями, которые обеспечивают устойчивое развитие мегаполиса. Гости выставки узнают о крупных строительных объектах, которые были реализованы в столице, и о тех, что появятся в дальнейшем.