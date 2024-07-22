Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования
Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе
Москва, 22 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе пройдёт образовательная выставка. Об этом 22 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, её слова привели на сайте столичного градоначальника.
Как отметила Ракова, современные колледжи являются прогрессивными образовательными центрами, в которых учащиеся получают актуальные знания, а также реализуют смелые идеи. Одним из главных направлений в трансформации среднего образования является взаимодействие с ведущими работодателями Москвы и модернизация учебных программ, уточнила заместитель мэра.
По её словам, такой подход более современен и может гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших из компаний, а передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение делают колледжи инновационными площадками.
«И именно это мы хотим показать гостям форума. Посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов. Здесь же можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей», — сказала Ракова.
На выставочных пространствах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» можно будет ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями, узнать о самых современных профессиях и куда пойти на них учиться. При этом школьникам и их родителям расскажут обо всех аспектах поступления в московские колледжи. Образовательная выставка в Гостином Дворе будет работать с 1 августа до 8 сентября.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно будет ознакомиться с современными технологиями, которые обеспечивают устойчивое развитие мегаполиса. Гости выставки узнают о крупных строительных объектах, которые были реализованы в столице, и о тех, что появятся в дальнейшем.