Красногорск, 8 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Подмосковье эвакуировали 100 детей и 30 взрослых из Курской области, сообщил 8 августа губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва

«Всего в область приехали 15 наших автобусов», — сообщил Воробьёв в своём Telegram-канале.

Вместе с ними едут фельдшеры и соцработники.

В Подмосковье для жителей Курской области подготовили более 400 мест в детских лагерях «Родник» в Пушкино, «Мечта» — в Подольске и «Горизонт» и «Звонкие голоса» — в Клину. Как отметил Воробьёв, если пострадавшим понадобится медпомощь, их разместят в больницах.

Губернатор подчеркнул, что приехавшие из Курской области люди смогут находиться в Московской области столько, сколько потребуется. Если это будет необходимо, детям обеспечат места в школах.

Как сообщало ИА Регнум, Воробьёв утром 8 августа написал в Telegram, что в Курскую область из Подмосковья прибыли семь бригад скорой помощи и 22 врача. Одна из врачебных бригад получила задание перевезти в Москву 70-летнего пациента с огнестрельным ранением. Его госпитализируют в центральный институт травматологии. Кроме того, специалисты из Подмосковья должны будут эвакуировать 50 инвалидов, сообщил губернатор.

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что из приграничных районов эвакуировали около 3 тыс. человек, 1,5 тыс. жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения. Он также рассказал, что местные врачи спасли всех раненных при ударах ВСУ.