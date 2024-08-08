Москва, 8 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В Москве станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии временно закрыли для входа и выхода. Об этом 8 августа сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Николай Галкин/ТАСС

В ведомстве уточнили, что такие меры приняли по требованию полиции.

«Поезда проезжают станцию без остановки», ― говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

На данный момент работу станции возобновили. Ограничения действовали в период с 9:24 до 9:46 мск.

«Посадка и высадка осуществляются в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике», ― уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена произошёл масштабный сбой в движении. Приостановили движение от станции «Университет» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной стала небольшая техническая неисправность. В департаменте транспорта Москвы опровергли информацию о пожаре в Московском метрополитене и отметили, что угрозы для безопасности пассажиров нет. В тот же день специалисты завершили работы на участке Сокольнической линии Московского метрополитена, движение поездов ввели в график.