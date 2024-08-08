Киев, 8 августа, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом 8 августа свидетельствуют данные онлайн-ресурса по предупреждению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным ресурса, согнал об опасности с воздуха прозвучал в 06:21 мск одновременно во всех областях Украины. Украинские СМИ связывают объявление воздушной тревоги с вылетом сверхзвукового истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги.

7 августа глава Хмельницкой области Сергей Тюрин заявил о повреждении на одном из промышленных предприятий в регионе. В ночь на среду сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что российские военные нанесли удар по району украинского военного аэродрома в Хмельницкой области, на котором ВСУ планировали размещать истребители F-16.