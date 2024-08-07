Хмельницкий, Украина, 7 августа, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по району украинского военного аэродрома в Хмельницкой области, на котором ВСУ планировали размещать истребители F-16, сообщил 7 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Первый раз в 3:30 [мск] удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке», — процитировала Лебедева Lenta.ru.

Он отметил, что ВСУ пытаются восстановить аэродром для F-16.

Второй удар российские военные нанесли по бывшей военной базе, на территории которой ВСУ разместили склады тяжёлой техники и артиллерии, полученной от стран НАТО, сообщил Лебедев.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Хмельницкой области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Хмельницкой области. Утром глава администрации региона Сергей Тюрин сообщил, что на промышленном предприятии получили повреждения цеха и резервуары для хранения.

Подполье неоднократно сообщало об ударах, нанесённых российскими ракетами по военным аэродромам на Украине. Эти аэродромы ВСУ планируют использовать для американских F-16. Лебедев в апреле сообщал об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

Накануне, 6 августа, Лебедев сообщил о планах ВСУ построить и реконструировать аэродромы в районе города Измаила в Одесской области для размещения на них истребители F-16.