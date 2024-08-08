Мадрид, 8 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Бывший глава автономного правительства Каталонии и лидер сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон собрался вернуться в Испанию, несмотря ордер на свой арест. Об этом он написал 7 августа в социальной сети X (бывший Twitter).

ИА Регнум Карлес Пучдемон

Политик бежал из страны семь лет назад и находился заграницей в добровольном изгнании. В Испании его обвиняют в подстрекательстве к народному бунту против законной власти.

Пучдемон отметил, что возвращается на Родину, чтобы присутствовать на собрании парламента Каталонии, посвящённом дебатам об избрании следующего главы правительства региона.

Агентство Reuters пишет, что политика могут взять под стражу и подвергнуть суду, когда он прибудет на испанскую территорию. Журналисты полагают, что такое развитие событий способно привести к новым беспорядкам в Каталонии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Карлес Пучдемон заявил, что решил вернуться в политику. Эти слова он произнёс перед журналистами в городе Эльне на юге Франции. Пучдемон отметил, что попытки противников оказать давление на его соратников провалились.

Он также обвинил испанские власти в развязывании репрессий в отношении народа Каталонии. Кроме того, политик объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы региона в рамках парламентских выборов, которые прошли в мае.

В 2017 году состоялся референдум о независимости Каталонии, по итогам которого местные депутаты провозгласили её независимость. После этого правительство Испании ввело в регионе прямое правление и распустило каталонский парламент. В связи с этим некоторые члены региональное правительства, включая Пучдемон, покинули испанскую территорию.