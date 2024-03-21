Каталония, Испания, 22 марта, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Бывший глава автономного правительства Каталонии и лидер сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон, покинувший Испанию в 2017 году, заявил о возвращении в политику. Об этом 21 марта политик сообщил в ходе пресс-конференции в Эльне на юге Франции.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон

«Шесть с половиной лет спустя я могу с гордостью сказать, что все попытки унизить нас, заставить нас сдаться или капитулировать провалились», — приводит его слова агентство Bloomberg.

В ходе пресс-конференции политик также обвинил власти Испании в развязывании репрессий в отношении народа Каталонии. Кроме того, Карлес Пучдемон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы региона. Досрочные парламентские выборы в Каталонии намечены на 12 мая.

В 2017 году по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости Каталонии, по итогам которого каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в регионе прямое правление и распустило парламент, в результате чего ряд членов женералитета, в том числе и Пучдемон, покинули страну.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2021 года Карлес Пучдемон в интервью Europa Press заявил, что власти Испании, не поддержавшие переговоры с Каталонией, не должны препятствовать пути региона к независимости.