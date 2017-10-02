Барселона, Испания, 2 октября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. 90% жителей Каталонии, принявших участие 1 октября в референдуме о самоопределении региона, высказались за независимость от официального Мадрида. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул.

Иван Шилов ИА REGNUM За независимость

«90% проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — сказал чиновник.

По его словам, против независимости региона высказались 7,8% избирателей, 2% участников голосования опустили пустые бюллетени, а 0,89% бюллетеней оказались испорченными.

При этом Турул добавил, что всего участие в референдуме приняли 2,3 млн человек. Речь идет о почти окончательных результатах подсчета голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 г. в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании. Официальный Мадрид, который считает референдум незаконным, направил в регион усиленные отряды Национальной полиции и Гражданской гвардии.

По последним данным, в результате столкновений сторонников референдума с полицией пострадали более 750 человек.

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