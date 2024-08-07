Сумы, Украина, 7 августа, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Сумской области объявлена эвакуация из граничащих с Россией населённых пунктов, заявил 7 августа глава военной администрации региона Владимир Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

«Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населённых пунктов пяти общин Сумского района», — заявил Артюх.

Он пояснил, что эвакуировать планируется порядка шести тысяч человек, для которых готовят специальные места для размещения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды пытались прорваться через границу в Курскую область. Российская армия и пограничники не дали украинским формированиям проникнуть вглубь региона, отразив атаки.

При этом ВСУ понесли существенные потери. Минобороны 7 августа проинформировало, что российские бойцы продолжают ликвидировать в Курской области украинские вооружённые формирования. Также ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

Украинские СМИ 7 августа сообщали о взрывах в Сумах. В регионе действует режим воздушной тревоги.