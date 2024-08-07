Благовещенск, 7 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В городе Благовещенске Амурской области сотрудники СОБРа задержали жениха в ЗАГСе во время бракосочетания. Видео появилось в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

За несколько месяцев до бракосочетания 29-летний мужчина во время прогулки с будущей женой поссорился с отмечавшими профессиональный праздник пограничниками. В ходе конфликта он вонзил нож в грудь одного из них, после чего скрылся.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемый был задержан 1 июня. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спасти его медикам не удалось. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.