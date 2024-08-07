Москва, 7 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Безопасность Крымского моста является приоритетной для транспортных властей, заявил 7 августа министр транспорта России Роман Старовойт.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так и досмотровые комплексы контейнерного типа», — сказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Водители и пассажиры транспортных средств с понимание относятся к проводимым досмотрам, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) предупредил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время. В тот же день на мосту было временно перекрыто движение автотранспорта.

ВСУ не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил ранее Буданов в интервью изданию New Voice of Ukraine.

О намерении атаковать Крымский мост заявлял и глава киевского режима Владимир Зеленский. Газета The Sun указывала, что Киев намеревался уничтожить транспортный объект к середине июля 2024 года.

В МИД России подобные угрозы киевского режима назвали терроризмом в чистом виде. Крымский мост — стремления народа России к труду и миру, а руководители Украины и Запада открыто призывают к его уничтожению и руководят террористическими атаками, в результате которых гибнут люди, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.