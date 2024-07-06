Дакка, 6 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Гроссмейстер Зиаур Рахман умер после инсульта, перенесённого в ходе чемпионата Бангладеш по шахматам в Дакке. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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50-летнему шахматисту стало плохо во время поединка с другим гроссмейстером Энамулом Хоссейном Раджибом в 12-м туре чемпионата страны. Рахмана доставили в кардиологическую больницу в Шахбаге, где врачи констатировали смерть.

«ФИДЕ выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Зиаура Рахмана», — говорится в некрологе.

Рахман был самым титулованным шахматистом Бангладеш. В 2005 году он достиг рейтинга 2570 — максимального в стране. В 1993 году Рахман получил звание международного магистра, а в 2022 году — гроссмейстера.

В том же году Рахман вместе с сыном Тахсином Таджваром Зиа представил страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии. Такое в истории страны произошло впервые.