Москва, 9 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Молодые специалисты в сфере искусственного интеллекта собрались в Царском Селе под Санкт-Петербургом для участия в Летней школе машинного обучения SMILES. Она организована Сколтехом при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика».

Надежда Прохорова

Участники школы — бакалавры, магистры и аспиранты со всей страны. Из 700 подавших заявки только 75 человек получили приглашение на очное обучение, ещё более 200 присоединились к школе в онлайн-режиме.

Машинное обучение — одна из самых перспективных областей ИИ. Это направление позволяет обрабатывать и анализировать огромные объёмы информации, выявлять закономерности и строить прогнозы.

К примеру, одна из участниц школы Галина Чугреева с применением методов машинного обучения разработала уникальный углеродный наносенсор ионов металлов в сточных водах.

«Полученные на Летней школе в 2023 году знания были применены в ходе работы над этим проектом, результаты которого приняты к публикации в журнале уровня Q1», — говорит она.

На текущей Летней школе Сколтеха она планирует повысить точность работы наносенсора и улучшить качество решения задач.

Задача учёных — добиться от искусственного разума максимального эффекта, рассказал ИА Регнум один из бывших участников Летней школы, а теперь сотрудник Сколтеха Александр Толмачев. В основу его дипломной работы и последующего обучения в аспирантуре легло исследование научного руководителя, профессора Сколтеха, доктора физико-математических наук Алексея Фролова. Его суть — анализ процесса обучения нейронных сетей методами теории информации. А знакомство с учёным состоялось на похожей летней школе ещё в 2020 году.

«В реальном мире нейросети принимают множество решений: рекомендуют фильмы или музыку, показывают различную рекламу на сайтах, определяют возможные медицинские патологии, анализируя рентгеновские снимки, прогнозируют погодные явления», — говорит молодой учёный.

Теорию информации Александр считает очень перспективным и многообещающим направлением для анализа нейросетей.

«В будущем исследования в этой области позволят приблизиться к ответу на один из главных вопросов машинного обучения: как и почему учатся нейронные сети», — добавил он.

Школу SMILES с привлечением лучших преподавателей и студентов в своей области Сколтех проводит пятый год. Кроме актуальных знаний, самые активные студенты могут получить и возможность карьерного роста.

К примеру, Пётр Сокерин сейчас не только курирует более 200 онлайн-участников Летней школы, но и входит в число преподавателей. В разговоре с ИА Регнум он подчеркнул, что школа позволяет за довольно короткий срок познакомиться с ключевыми темами в современном машинном обучении.

«Преподаватели презентуют актуальные доклады, связанные с последними исследованиями по самым актуальным темам», — отметил Пётр.

Кроме лекций, на летней школе участники решают конкретные задачи.

«В этом году участники будут, например, детектировать галлюцинации в больших языковых моделях, обнаруживать нечестную игру в шахматах и улучшать нейросетевые модели для анализа поведения клиентов банка», — отметил директор SMILES-2024, старший преподаватель Сколтеха и руководитель лаборатории LARSS Центра прикладного ИИ Сколтеха Алексей Зайцев.

Надежда Прохорова

Кроме задач от учёных, участникам предстоит решить кейсы от ведущих индустриальных компаний, которые активно участвуют в жизни школы в этом году.

Самостоятельно реализовать методы и алгоритмы машинного обучения в виде собственных проектов слушатели смогут на хакатоне «Методы ИИ для решения индустриальных задач». Для этого им предстоит объединиться в команды от двух до четырёх человек.

Для реализации проектов участникам школы предоставлен доступ к суперкомпьютеру «Жорес». Это разработка учёных и инженеров Сколтеха, решающих широкий круг задач на стыке машинного обучения, искусственного интеллекта, наук о данных и математического моделирования.

Как сообщало ИА Регнум, программы обучения умным технологиям и участие в профильных конкурсах способствуют активному вовлечению школьников, студентов и молодых специалистов в процесс развития ИИ в России. Федпроект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» помогает обеспечить рынок труда конкурентоспособными кадрами в области технологий будущего.