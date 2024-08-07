Германия, 7 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё восемь находятся под завалами в результате обрушения отеля на западе Германии, сообщил 7 августа Bild.

Florian Blaes/dpa/Global Look Press

Обрушение произошло поздно вечером в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Крёфе. Опоры одного из этажей двухэтажного отеля рухнули.

В отеле в момент ЧП находились 14 человек, пятеро смоли выбраться. Как сообщила полиция, погиб один человек.

Под завалами остались восемь человек, с некоторыми спасатели смогли установить связь. Тело погибшего также находится под обломками здания.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в немецком городе Ратцебурге в земле Шлезвиг-Гольштейн обвалилась крыша сетевого супермаркета Netto. На момент обрушения в здании находились не менее 14 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести.