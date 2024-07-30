Гамбург, Германия, 30 июля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. В сетевом супермаркете Netto в немецком городе Ратцебург обрушилась крыша, пострадали 12 человек, пишет 30 июля газета Lübecker Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, на месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарных служб. До сих пор неизвестно, сколько людей находилось в магазине в момент обвала.

Уточняется, что 12 пострадавшим, которые находились в здании в момент происшествия, оказывается помощь, они получили лёгкие травмы. Пожарная служба классифицировала произошедшее как «инцидент с большим числом пострадавших».

Как передавало ИА Регнум, в июне в городе Сан-Луис-Потоси в Мексике с высоты 6 метров в ночном клубе обрушился балкон. ЧП случилось на третьем этаже торгового центра «Альтус». Перила не выдержали напора толпы и рухнули вместе с людьми. В результате два человека погибли, 15 получили травмы. Пять пострадавших оказались в реанимации.