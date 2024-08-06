Симферополь, 6 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Два поезда дальнего следования остановили в пути из-за временного перекрытия движения на участке Симферополь — Джанкой в Крыму, сообщила 6 августа пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».

Petrov Sergey/Global Look Press

«Задержки коснулись двух поездов. Их движение остановлено. Это № 27/28 и 175/176. Первый в сторону Москвы, второй в сторону Симферополя», — сообщили в компании-перевозчике.

В компании пояснили, что поезд Симферополь — Москва остановили в 17:34 около станции Остряково, а поезд Москва Павелецкая — Симферополь остановили около станции Краснопартизанская.

Как только движение будет разрешено, поезда последуют далее по маршруту, добавили в «ГрандСервисЭкспресс».

Как сообщало ИА Регнум, советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс заявил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой временно приостановили по техническим причинам.