Симферополь, 6 августа, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой временно приостановили по техническим причинам, сообщил 6 августа советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Движение поездов на перегоне приостановили на два часа», — написал он в своём Telegram-канале.

Подробности Крючков приводить не стал.

Как передавало ИА Регнум, накануне в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани (Краснодарский край) скопилось свыше 1,3 тысячи автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении составляло свыше трёх часов. При этом со стороны Керчи очереди автомобилей перед пунктом досмотра не было.