Москва, 6 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс объединение «Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области» в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Петр Ковалев/ТАСС

«Общественное объединение Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области», — указано в перечне.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Росфинмониторинг внёс в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, фонд Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия»), фонд «Свободная Бурятия», Антироссийское сепаратистское движение и другие организации.

25 июня Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).