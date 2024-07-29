Москва, 29 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс фонд Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия») в перечень террористов и экстремистов. Это следует из опубликованных на сайте ведомства данных.

Free Russia Foundation (внесен перечень террористов и экстремистов)

Вместе с тем в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, были включены Фонд «Свободная Бурятия», Антироссийское сепаратистское движение и десятки других организаций.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций фонд «Свободная Россия». Ранее деятельность организации признали нежелательной на территории страны.

28 июня Минюст включил фонд в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. По данным из открытых источников, его создала в 2014 году группа российских эмигрантов в США. Подразделения действуют на Украине и в Грузии.