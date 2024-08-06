Москва, 6 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Молодые артисты-блогеры 11 августа, в День строителя, проведут концерт на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в спорткомплексе «Лужники», сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Максим Блинов/РИА Новости

Выступление начнётся в 17:00 на большой сцене на парковке Южного спортивного ядра. В концерте будут участвовать Кристина Карамелька, Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Никита Шульгин, Тёма Туленов, Соня Сафарова, ⁠⁠Марьяна Ми, Марьяна Локель, Вау Вероника и Saasha (Александр Попов).

Для детей в «Лужниках» по случаю профессионального праздника будет работать тематическая площадка «Сам себе строитель». Они смогут почувствовать себя строителем или архитектором, в том числе возвести тот или иной объект своими руками.

Концерт пройдёт при поддержке комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и будет продолжаться до 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 10 и 11 августа на мультиспортивной площадке в «Лужниках» также пройдёт семейный фестиваль по случаю Дня физкультурника. Гости смогут принять участие в тренировках и мастер-классах. Для них также выступят артисты.