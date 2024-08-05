Москва, 5 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. На мультиспортивной площадке в «Лужниках» в Москве 10 и 11 августа по случаю празднования Дня физкультурника состоится семейный фестиваль «Московский день физкультурника». Об этом сообщили на официальном сайте мэрии столицы.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«На мероприятии выступят артисты, пройдут тренировки и мастер-классы для всей семьи», — говорится в публикации.

Сообщается, что 10 августа в 17:00 на главной сцене выступят группа «Пицца», Митя Фомин и Mary Gu (Мария Гусарова). Вести концерт будет актер и шоумен Иван Чуйков. Там же проведут мастер мастер-класс по игре Just Dance, в котором будет участвовать киберспортсменка Spacemita (Анастасия Большакова). Вход на мероприятие свободный.

На следующий день в 19:00 будет выступать поп-группа 5 sta Family. Также для желающих проведут тренировки по танцевальной фитнес-программе на основе латиноамериканских танцев — зумбе. Занятия будут проходить под музыку, которую исполнит кавер-группа «Руки Вверх Band».

Праздник проведут в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа по 8 сентября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» выставили экспозицию, посвящённую тому, как будет выглядеть столица в 2030 году. Посетители могут узнать об электронных услугах и других цифровых сервисах. Для них также подготовили разные тематические площадки.