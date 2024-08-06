Магас, 6 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о реализации национальных проектов в республике. По его словам, регион регулярно входит в так называемую «зелёную зону», что является прямым свидетельством способности успешно, качественно и с соблюдением всех сроков реализовывать проекты, которые в первую очередь нацелены на повышение уровня жизни.

Елена Афонина/ТАСС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

«На выполнение нацпроектов выделяется серьезное финансирование, благодаря чему у нас активно ведутся работы по строительству новых школ и детских садов, обновляются дороги, учреждения культуры, здравоохранения и спорта с полным техническим оснащением. Также благоустраиваются общественные территории, оказывается широкий комплекс мер поддержки субъектам МСП и другое», — отметил Калиматов.

Он подчеркнул, что власти Ингушетии намерены досрочно завершить реализацию всех проектов, и это станет гарантией достижения всех поставленных целей.

«В связи с этим поставил задачу исполнительным лицам исключить возможные риски неосвоения средств и активизировать работу по проектам, находящимся в зоне невысокого исполнения», — добавил глава региона. По его мнению, такой подход поможет успешно реализовать комплексные программы и добиться положительного социально-экономического эффекта.

На сегодняшний день объём бюджетных обязательств, принятых республикой, составляет 5 млрд рублей (94% от общей цифры). Кассовое исполнение находится на отметке в 57,8%, при этом по четырем нацпроектам регион уверенно входит в «зелёную зону».

Кассового исполнения в 42,8% Ингушелии удалось достичь по национальному проекту «Экология». А показатель по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» уже достиг 68,7%. Ещё более значительные результаты демонстрирует«Малое и среднее предпринимательство»: его кассовое исполнение превысило 74%.

Наиболее успешной на сегодняшний день в республике является реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Его кассовое исполнение достигло 100%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на важность реализации в России национальных проектов. Российский лидер призывал гарантировать тесное сотрудничество на всех уровнях власти, чтобы в значительной степени увеличить эффективность работы в данном направлении и достичь необходимых результатов.