Париж, 5 августа, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Пловчиха из Израиля 20-летняя Анастасия Горбенко не попала на финальный заплыв на Олимпийских играх в Париже из-за ужина, который организовал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 6 августа сообщил новостной портал Ynetnews.

Maxim Thore/Global Look Press Анастасия Горбенко

В финале спортсменке предстояло преодолеть дистанцию 200 метров комплексным плаванием. Изначально она не прошла отбор на финальный заплыв, поскольку заняла девятое место.

Однако австралийка Элла Рэмзи, которая должна была участвовать в состязании, снялась с финала по причине болезни. Горбенко как первая запасная заняла её место. Израильскую пловчиху проинформировали о том, что её необходимо выйти на старт, за 25 минут до начала заплыва.

В этот момент Горбенко направлялась на ужин, организованный МОК. Пловчиха заблаговременно спросила, нужно ли ей брать экипировку или всё же можно оставить её в комнате ожидания на арене. Старшие должностные лица делегации заверили девушку, что она не будет участвовать в старте.

В связи с отсутствием Горбенко в финальном заплыве участвовали семь пловчих. Победу в нём одержала и выиграла золотую медаль канадская спортсменка Саммер Макинтош.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа стало известно об инциденте с парагвайской пловчихой 20-летней Луаной Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни за то, что она ночевала за пределами территории указанного комплекса. Решение об этом принял Олимпийский комитет Парагвая.

Организация направила Алонсо письмо, в котором отмечалось, что такие действия спортсменки является неподобающими и создают неподходящую атмосферу в национальной сборной.

Также появилась информация, что парагвайка не прошла в полуфинал в плавании на дистанции 100 м баттерфляем. Она заняла в квалификационном раунде шестое место. После выступления Алонсо объявила о завершении своей карьеры.