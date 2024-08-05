Москва, 5 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В Бабушкинском районе Москвы в рамках программы реновации построят односекционный многоквартирный жилой дом, заявил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Щербаков уточнил, что новое здание возведут на месте расселённого дома на улице Лётчика Бабушкина. По проекту оно будет иметь V-образную форму.

«Входная группа в жилую часть предусмотрена с двойными тамбурами и запроектирована со стороны улицы. Здесь появится вестибюль, помещение консьержа, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная», — сообщил Шербаков.

Он добавил, что в доме установят три лифта. Первый этаж сделают нежилым и разместят там общественные помещения с отдельными входами.

По данным Департамента градостроительной политики Москвы, в Бабушкинском районе по программе реновации идёт переселение жителей 22 домов. В новые квартиры въехали 1,2 тысячи семей.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что в районе Люблино в рамках программы реновации построят жилой комплекс. Под него выделили участок площадью 0,4 га. Общая площадь зданий составит 12 тыс. кв. м.